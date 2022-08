La curiosità: la Fiorentina esclude Igor dalla lista dei 25… ma nessun caso di mercato dietro

La questione delle liste, sia per il campionato che per la Conference League, ha una sua rilevanza inevitabilmente ed avrà una conformazione provvisoria (in relazione alla Serie A) almeno fino a fine mercato visto quanti stravolgimenti poi abitualmente accadono nel rush finale della sessione solitamente. Per la sfida di domani con la Cremonese ad esempio, la Fiorentina ha messo fuori Igor (oltre a Kokorin e Rosati) ma semplicemente per il problema fisico lamentato dal brasiliano, che lo lascerà fuori dal match.

Nessun caso di mercato dunque ma semplice ottimizzazione degli slot e soprattutto opportunità di modificare la lista fino a inizio settembre, quando sarà comunicata quella definitiva una volta chiuso il mercato. D’altronde, si trattasse di decisione definitiva già oggi, non avrebbe più senso parlare di mercato almeno fino a gennaio: Igor di quella lista invece ne farà parte e vedremo se e con chi nuovo arrivo.