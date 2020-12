“La Curva Fiesole porta alla Fiorentina 5-6 punti a stagione. Perplesso dall’acquisto di Duncan, servirebbe Gagliardini”

A Radio Bruno ha parlato il talent scout dell’Atalanta Antonio Bongiorni, scopritore tra gli altri del giocatore viola Giacomo Bonaventura, cresciuto proprio con la maglia della Dea. Queste le sue parole: “Appena tornerà in condizione Bonaventura sarà importantissimo per la squadra viola. Prandelli ha bisogno di un giocatore che copra gli inserimenti dei centrocampisti e l’acquisto di Duncan mi ha lasciato perplesso. Ci vorrebbe uno alla Gagliardini in quel ruolo. Alla Fiorentina manca il pubblico, la Curva Fiesole porta 5/6 punti a stagione”.

