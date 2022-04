La Curva Sud del Milan si schiera al fianco dei tifosi della Fiorentina: “Il settore ospiti è sacro” FOTO

Tramite un post pubblicato sulla propria pagina Instagram, gli ultras della Curva Sud del Milan hanno preso posizione sulla questione dei biglietti riservati al settore ospiti.

“IL SETTORE OSPITI E’ SACRO! La gestione della vendita del settore ospiti di Milan-Fiorentina è solo l’ultimo di una serie di episodi, che in questa stagione hanno visto stadi in cui i biglietti degli ospiti sono stati venduti/comprati dai tifosi di casa. E’ ormai sotto gli occhi di tutti il fallimento della tessera del tifoso, che doveva dare la possibilità e la precedenza di acquisto ai tifosi sempre presenti, e che invece crea soltanto disagi nell’acquisto con tessere non censite e sistemi di vendita che non scambiano i dati tra loro, impedendo di fatto l’acquisto a molti tifosi.

Chiediamo quindi all’AC Milan, da sempre attenta e sensibile alle legittime esigenze dei tifosi, di farsi portavoce di tutte le società per risolvere al più presto la problematica dei biglietti per le trasferte, portando la questione sul tavolo dell’osservatorio (seguendo l’esempio delle gare europee dove i biglietti della trasferta vengono gestiti direttamente dalla società ospitata), e allo stesso tempo di trovare una soluzione immediata per porre rimedio a questa spiacevole situazione in vista di domenica, perché ci teniamo a dirlo chiaramente e fermamente, per NOI il settore ospiti è sacro ed è fondamentale in ogni stadio.

Per NOI è impensabile non avere a disposizione un settore dal quale sostenere il nostro Milan in trasferta. Uno stadio senza il settore ospiti, senza la tifoseria rivale o senza noi come tifoseria ospitata, è la cosa più lontana e inconcepibile dalla nostra idea di stadio e di calcio, per il nostro essere la Curva Sud Milano. Curva Sud Milano A.I.M.C.”.

