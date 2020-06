La decisione della Fiorentina su Nainggolan: adesso può finire all’Atalanta

La scorsa estate Radja Nainggolan è stato vicino a firmare con la Fiorentina, ma alla fine – anche per questioni familiari – ha deciso di tornare al Cagliari. Tra due mesi l’attuale centrocampista del sardo tornerà all’Inter, ma i nerazzurri non sembrano intenzionati a tenerlo in rosa e avrebbero deciso di monetizzare la sua cessione. Il suo futuro, come riportato da Sport Mediaset, non sarà in riva all’Arno perché il club viola ha deciso di tirarsi indietro nella corsa al belga. Adesso, in pole position ci sarebbe l’Atalanta, disposta ad investire su Nainggolan soprattutto in caso di approdo in Champions League.

0 0 vote Article Rating