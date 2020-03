La decisione della Liga: stop fino a data da destinarsi. E la Serie A?

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus la Federcalcio spagnola ha preso la decisione di fermare la Liga fino a data destinarsi. Una scelta congiunta da parte della Lega calcio iberica e della RFEF (Reale Federazione Spagnola di Calcio) e che comporta che le decisioni del governo verranno applicate anche a tutto il calcio spagnolo. Che dunque si ferma e non giocherà più fin quando le autorità nazionali non diranno che non ci saranno più rischi. E la Serie A che fa? Domani è in programma l’assemblea della Lega che dirà qualcosa in più sul futuro dei campionati italiani.

⚠ OFICIAL | La RFEF y @LaLiga ACUERDAN la suspensión de las competiciones profesionales hasta que las autoridades consideren que se pueden reanudar sin riesgo ℹ Más info: https://t.co/y0zPe8XwvJ pic.twitter.com/ABC7zI1b4C — RFEF (@rfef) March 23, 2020