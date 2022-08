La dedica della compagna a Terracciano: “Nella mia vita ho conosciuto poche persone come te. Ti meriti tutto e di più”

Twente-Fiorentina è stata la partita di Pietro Terracciano, migliore in campo e autore di un intervento miracoloso nei minuti di recupero che ha evitato alla Viola di dover giocare i tempi supplementari in inferiorità numerica. La compagna dell’estremo difensore viola, Jessica Reale, ha pubblicato una Instagram Stories nel quale si è congratulato con il nativo di San Felice a Cancello per la prestazione offerta.

“Nella mia vita ho conosciuto veramente poche persone che credono ed amano veramente ciò che fanno, che sanno che ogni giorno è un buon giorno per dare il meglio e per imparare con umiltà a spingersi sempre oltre ogni limite. Ammiro ciò che fai ed il modo in cui ci credi. Non potrei essere più orgogliosa, ti meriti tutto e di più! Testa e cuore sempre…”.