La dedica di Benassi al Capitano: “Non è un caso che il mio cammino sia ripreso nel week end del tuo compleanno. Aiutaci da lassù!”

Un pensiero personale anche da parte di Marco Benassi, che su Instagram ha dedicato questo post a Davide Astori, il Capitano perso quasi due anni fa: “Non è un caso che il mio cammino sia ripartito il weekend del tuo compleanno dopo mesi difficili! Tu che hai sempre creduto in me,che mi hai sempre sostenuto fin dall’inizio! Questo gol è per te Davide! Aiutaci da lassù,come hai sempre fatto quando eri qua con noi! Noi faremo di tutto per renderti orgoglioso! Buon compleanno CAPITANO”.