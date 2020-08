La desolazione della Quinn: “Hanno annullato anche la partita con la Roma e il mio debutto viene rinviato. Di nuovo”

Tra i volti nuovi della Fiorentina Femminile c’è l’irlandese Louise Quinn, ex Arsenal e profilo internazionale per la squadra di Cincotta. La stagione delle ragazze inizierà a breve, dato che la scorsa è stata interrotta a differenza di quella maschile. La squadra viola però ha visto saltare le sue prime due amichevoli, la prima contro San Marino Academy, in programma il 1 agosto, per problemi logistici; la seconda ieri a Roma, a causa di un incendio scoppiato nei pressi del centro sportivo. La Quinn ha commentato un po’ desolata su Twitter, dato che il suo debutto (anche se in amichevole) è stato rinviato per ben due volte: “Sfortunatamente la partita è stata cancellata, c’è stato un incendio nelle vicinanze del campo e così per la sicurezza di tutti hanno annullato il match. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, per il momento però il giorno del debutto è rinviato… ancora…”.

Unfortunately game day has been cancelled 😔 there has been a fire by the pitch so for the safety of everyone the game has been cancelled. Any from what I heard thankfully no one has been hurt 🙌 for now though, game day is pending… Again… https://t.co/dIDMrA4DED

— Louise Quinn (@louise_quinn4) August 8, 2020