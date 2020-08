Salta a sorpresa la prima amichevole stagionale della Fiorentina femminile: ecco il motivo

Si sarebbe dovuta aprire oggi la stagione della Fiorentina femminile, con la prima amichevole di un certo livello in casa della Roma: niente partita però, come annunciato dalla società viola sui suoi social. Intorno all’ora di pranzo infatti, è scoppiato un incendio all’interno di un demolitore di vetture della capitale. La nube tossica sorta in seguito ha suggerito l’annullamento della partita, con le ragazze viola che erano ovviamente già presenti sul posto:

A causa della nube tossica prodotta dall’incendio a Tor di Quinto, l’amichevole AS #Roma-ACF #Fiorentina è stata annullata a salvaguarda della salute delle atlete e dello staff.

Il team , giunto praticamente nella Capitale rientrerà nella serata a Firenze.#ForzaViola 💜 — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) August 8, 2020