Momenti difficili anche per i calciatori, mai forse come ora parificati a tutto il resto della popolazione mondiale. Particolari le sensazioni dell’ex viola Jordan Veretout, che all’Equipe ha descritto così il momento che sta vivendo in famiglia: “Roma in questo momento è una città morta, c’è una sensazione di vuoto spaventosa. Io gioco con le mie figlie, a loro ho detto che c’è una piccola bestia nell’aria”.