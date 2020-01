La difesa che diventa priorità e allora Pradè individua un altro calciatore da chiedere al Sassuolo

La fila di giocatori del (o nel giro del) Sassuolo seguiti da Daniele Pradè è piuttosto impressionante: dopo gli affari Lirola e Boateng della scorsa estate, nelle ultime settimane si è parlato ovviamente di Alfred Duncan ma anche di Cassata, Ferrari, Dell’Orco e ora anche di Edoardo Goldaniga. Il centrale classe ’93 è proprio del Sassuolo ma in prestito al Genoa, dove è sceso in campo appena due volte in questa stagione. Secondo il Corriere dello Sport l’attenzione si è spostata su di lui anche per la forte emergenza squalifiche che ha reso prioritaria la questione difesa. Un candidato rivedibile, aggiungiamo noi, considerato soprattutto il sotto impiego in una formazione non certo d’elite come quella rossoblu.