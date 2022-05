La difesa della Fiorentina che verrà e i dubbi su Milenkovic

Oltre a quella relativa al terzino destro, una delle situazioni che la Fiorentina dovrà sbrogliare per quanto riguarda il reparto difensivo è quella di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, che già nella passata stagione sembrava dovesse lasciare Firenze, alla fine aveva prolungato il contratto dal 2022 al 2023 per evitare che la società viola lo perdesse a parametro zero.

Dodici mesi dopo, la situazione è praticamente la stessa di un anno fa. Milenkovic è in scadenza nel 2023 e la Fiorentina ha due strade per evitare che vada via gratis: venderlo nella prossima sessione di mercato o cercare di prolungare ancora una volta il contratto. Da tale decisione prenderanno poi vita i piani della società viola per la difesa: l’acquisto di un titolare, in caso di addio, o quello di un’alternativa al posto di Nastasic, in caso il classe ’97 rimanga in riva all’Arno.