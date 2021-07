La difesa della Fiorentina ha i giorni contati: già pronti i sostituti

Il reparto più sotto osservazione della Fiorentina da parte di Vincenzo Italiano è la difesa. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, aggiungendo di come German Pezzella e Nikola Milenkovic abbiano i giorni contati in riva all’Arno.

L’argentino è il capitano, ma le prestazioni delle ultime due stagioni non hanno convinto, per usare un eufemismo. Se non dovesse essere in grado di tornare al top di condizioni fisica, per lui potrebbero spalancarsi le porte dell’addio. Situazione differente per Milenkovic, in scadenza di contratto nel 2022 e non intenzionato a rinnovare. Toccherà a Italiano parlarci e capire se ha le giuste motivazioni per restare alla Fiorentina. I sostituti, infine, sarebbero già stati scelti: secondo il quotidiano, si parla di Andrea Cistana e Matija Nastasic.