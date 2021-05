La difesa horror della Fiorentina: perché è sparito Martinez Quarta?

Sono undici partite che la Fiorentina non chiude una partita senza aver subito gol. Quando va in vantaggio, la Viola non riesce a tenere il risultato e viene spesso rimontata, come successo ieri a Bologna. Sul banco degli imputati ci finisce inevitabilmente la difesa, protagonista in negativo al Dall’Ara. Milenkovic e Pezzella sono le brutte copie dei giocatori visti nella passata stagione. Non va dimenticato, infatti, che nel girone di ritorno della passata stagione Iachini riuscì a blindare la porta di Dragowski. Un aspetto che non è riuscito a replicare in questa stagione, sia prima dell’esonero che soprattutto da quando è tornato al posto di Prandelli (dodici gol subiti in sei uscite).

In tal senso, stupiscono le panchine di Martinez Quarta. Il difensore argentino era diventato titolare con il tecnico di Orzinuovi e le sue prestazioni erano state convincenti partita dopo partita. Dal ritorno di Iachini, invece, ha cominciato a giocare di meno: nelle ultime quattro partite, è rimasto in panchina contro Sassuolo e Bologna, giocando il secondo tempo contro la Juventus e tutta la gara a Verona.

La sua assenza, viste anche le recenti prestazioni di Milenkovic e Pezzella, è diventata un mistero anche per gli stessi tifosi viola, che non riescono a darsi una spiegazione. Chissà se Iachini, alla luce di quanto successo col Bologna, possa cambiare idea su Martinez Quarta e decida di dargli nuovamente fiducia a partire dalla Lazio. Anche perché fare peggio degli altri difensori è davvero difficile.