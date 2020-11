Il nuovo acquisto della Fiorentina, il difensore argentino Lucas Martinez Quarta è stato espulso durante l’ultima gara con la Roma. Un fallo incomprensibile ai danni di Edin Dzeko che è valso una giornata di squalifica. Il giudice sportivo, infatti, ha sanzionato per un turno l’ex River poichè “responsabile di un fallo grave di gioco”.

Iachini, in piena emergenza difensiva, dovrà optare per Igor o per una ulteriore soluzione nella sfida di sabato col Parma.