Lo spauracchio per eccellenza nella sfida che domani attende la Fiorentina è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, pronto a tornare da titolare dopo il rientro con il Man Utd in Europa League. Il suo tecnico Pioli l’ha confermato in sala stampa:”Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì, domani partirà dal primo minuto. Non sappiamo quanto potrà reggere ma la sua presenza è importante”.