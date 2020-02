La “dimostrazione” di Rocco a Federico. Pronto per il figlio d’arte un rinnovo stellare

Chiuso il mercato invernale patron Commisso è pronto ad altre due sfide. La prima è il nuovo stadio: “La prossima settimana avremo degli incontri”. Il magnate americano è pronto a spendere altri soldi, tanti, per costruire la nuova casa viola. Importante per dare un senso di appartenenza a tutto il mondo Fiorentina e per far crescere il fatturato del club. Poi, affronterà con Chiesa la questione dell’allungamento del contratto. Il rapporto con Federico è splendido. Rocco gli ha dimostrato di fare sul serio. Di volere una Fiorentina di nuovo tra le grandi. Per Chiesa è pronto un nuovo contratto con le stesse cifre di Franck Ribery (4 milioni netti a stagione). A questo punto tocca a Federico e a babbo Chiesa, che lo rappresenta e lo consiglia, decidere cosa fare poi. Se vorrà andare sarà libero a patto di portare almeno 60-70 milioni.