La dirigenza e quel colloquio con la squadra: I vertici viola hanno voluto “inchiodare” anche i calciatori di fronte alle proprie responsabilità

In questo momento, però, l’ordine di scuderia è chiaro: c’è da sostenere Iachini in vista dell’anticipo del Tardini. Come evidenzia il Corriere dello Sport, non è un caso che, ad inizio settimana, la dirigenza abbia parlato con la squadra, inchiodandola di fronte alle proprie responsabilità. Se, come scrivono molti dei giocatori su social, quello visto fin qui non è il vero volto della Fiorentina è il momento di dimostrarlo. Sì, perché domani sera, a Parma, sul banco degli imputati ci saranno tutti, pure quel mercato che, al di là delle dichiarazioni, non è parso andare incontro alle richieste dell’allenatore. Almeno approccio e atteggiamento non potranno essere sbagliati. Serve la prima vittoria esterna della stagione, se non altro per l’orgoglio di una tifoseria delusa – che in gran parte ha “scaricato” l’allenatore, ma comincia a puntare il dito anche sulla dirigenza e sulla squadra – e non si può più aspettare.

