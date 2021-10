La dirigenza viola e un grave errore sempre più evidente: il vice-Vlahovic mancato e la speranza disillusa di Italiano

Nell’analisi di quel che sarà oggi al ‘Franchi’ per il primo sbarco di Vlahovic post comunicato di Commisso, La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su ciò che circonda il serbo, che a livello di rosa è sostanzialmente il nulla, visto il “contributo” di Kokorin alla causa. Si parla dunque di errore che risulta essere sempre più evidente, dato che, anche volendo, a Italiano non sono rimaste alternative anche quando il serbo non sembra al top. Un errore che per altro raddoppia considerando gli esterni: la speranza di Italiano era che la società chiudesse l’operazione Berardi, cosa poi non avvenuta. La mossa conseguente fu quella però di “credere nel gruppo a disposizione” e non di cercare un piano B. Due situazioni a cui la Fiorentina cercherà di porre rimedio a gennaio, con o senza la cessione di Vlahovic.