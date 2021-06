La disavventura di Italiano: moglie e figlio minacciati dai tifosi dello Spezia dopo il sì alla Fiorentina

Non è riuscito Vincenzo Italiano a separarsi pacificamente dallo Spezia. D’altronde l’annuncio del suo rinnovo e l’entusiasmo manifestato dal tecnico qualche tempo fa non possono essere dimenticati dalla piazza, che ora si indigna per il suo si alla Fiorentina. Ciò non giustifica, però, la reazione di una parte della tifoseria.

Il Secolo XIX, infatti, svela che sui social e non solo sono stati indirizzati insulti e minacce alla moglie di Italiano e al figlio tredicenne. In particolare il ragazzo è rimasto molto turbato dalla vicenda. Ancora una volta dunque una semplice situazione di calcio sfocia in episodi bruttissimi, da condannare. Anche Italiano, dopo altri calciatori e colleghi, si ritrova preso di mira insieme alla sua famiglia semplicemente per aver fatto una scelta.