La disfatta di Verona si fa sentire in casa Lazio: contro la Fiorentina l’Olimpico sarà semi deserto

Secondo quanto riportato dal Corrieredellosport.it stasera all’Olimpico di Roma per assistere a Lazio-Fiorentina sono attesi poco più di 10mila tifosi. Una cifra veramente molto bassa di presenze, condizionata sia dal turno infrasettimanale, sia dal clima non propriamente ottimo dopo la sconfitta per 4-1 contro l’Hellas Verona di pochi giorni fa. Con il 75% dei posti occupabili (circa 48mila), l’impianto romano risulterà dunque semi deserto, facendo segnare il record negativo di presenze stagionali per la società biancoceleste.

I tifosi viola che stanno raggiungendo in queste ore la capitale sono invece circa 330.