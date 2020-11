La disponibilità dell’uomo leader che è diventata necessità. La fase difensiva e il desiderio di Prandelli…

La speranza è avere a disposizione German Pezzella contro il Benevento alla ripresa del campionato e riuscire ad inserirlo almeno nella lista dei convocati. È una specie di corsa contro il tempo, ma recuperare il capitano sarebbe fondamentale per la nuova Fiorentina di Prandelli che vorrebbe iniziare la sua avventura con la fase difensiva al gran completo. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, avere a disposizione l’uomo-leader che comanda il reparto arretrato diventa quasi una necessità, sopratutto adesso che l’assetto cambia e che da tre si passa a quattro. Questa è una delle certezze della nuova viola che modifica il modulo per cercare un sistema di gioco più “esplosivo” o coraggioso, per impiegare un termine utilizzato dall’allenatore nel giorno della sua presentazione. Questa mattina Prandelli ha in programma una nuova seduta di lavoro e sarà una nuova occasione per conoscere da vicino i calciatori presenti, ricordando che mancano all’appello i sei giocatori che sono partiti nonostante la “bolla” e lo stop della Asl Toscana. Prandelli si sta concentrando sui due sistemi di gioco che conosce meglio e che ha già utilizzato nella sua prima esperienza a Firenze ovvero il 4-2-3-1 e il 4-3-3 successivamente.

