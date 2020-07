La disputa tutta inglese per Chiesa: ma soltanto per un club rappresenta la prima scelta

Si parla tanto di Federico Chiesa anche in Inghilterra. Le squadre che lo hanno messo nel mirino come risaputo sono infatti due, Manchester United e Newcastle. Il The Sun precisa che il club bianconero britannico avrebbe già pronta l’offerta da fare alla Fiorentina per il giocatore, poiché lo ritiene una prima scelte. I Red Devils invece intravederebbero l’esterno viola come un’alternativa all’obiettivo numero uno rappresentato da Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Si preannuncia comunque una asta aperta trai due club per la pedina d’attacco della Fiorentina.

