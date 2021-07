La distanza che separa Lirola dal Marsiglia: Fiorentina non intenzionata a fare sconti

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul triangolo di mercato che vede coinvolti Pol Lirola, la Fiorentina e l’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da TMW, l’affare è vicino alla chiusura ma c’è ancora un po’ di distanza tra le parti.

I francesi hanno offerto dodici milioni di euro da pagare in quattro anni: la Fiorentina ne chiede uno in più, tredici, e un pagamento in massimo due anni. I contatti proseguono, con la volontà di Lirola che non è mai cambiata: lo spagnolo vuole tornare in Francia ed è destinato ad essere accontentato nelle prossime settimane.