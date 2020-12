La doppia conferma di Prandelli sul reparto offensivo della Fiorentina

“La Fiorentina sta valutando l’acquisto di un attaccante”. Queste le parole di Cesare Prandelli al TGR questa mattina, quando per l’occasione ha fatto anche gli auguri ai tifosi viola. Dichiarazioni che confermano il lavoro già in corso di Pradè e Barone per portare alla corte del nuovo allenatore viola una nuova punta.

E per un attaccante che (molto probabilmente) viene, ce n’è uno che (quasi certamente) se ne va: il nome è quello di Patrick Cutrone, sul quale sembra esserci già l’interesse di varie squadre italiane. Arrivato un anno fa in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Wolverhampton, l’ex Milan ha collezionato fino ad ora con la maglia viola 34 presenze segnando 5 gol. Un rendimento che non ha convinto nè i due allenatori (prima Iachini, poi Prandelli), nè i dirigenti viola, pronti ora a cederlo. Dopo aver tolto dal suo contratto anche l’obbligo di riscatto, facendo diventare di fatto il suo trasferimento un prestito secco, la sua permanenza a Firenze è sembrata ormai giunta al termine.