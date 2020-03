La doppia fatica del Ghana di Duncan: Ecco l’avversaria

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, è stato convocato dal commissario tecnico del Ghana, Charles Akonnor, per i prossimi due impegni della sua Nazionale. Le Black Stars, durante la prossima paese per gli impegni delle nazionali, affronteranno il Sudan in due partite consecutive valide per il gruppo C delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Il primo appuntamento è per il 27 marzo a Cape Coast, in Ghana, mentre il secondo per il 30 marzo a Omdurman, in Sudan.