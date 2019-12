La doppia missione sulla corsia sinistra

Se pensiamo alla fascia sinistra attuale della Fiorentina il primo nome su cui ci possiamo concentrare è sicuramente quello di Dalbert Henrique Chagas Estevão, per tutti meglio conosciuto come Dalbert. Il terzino brasiliano è arrivato la scorsa estate all’interno di uno scambio che ha portato all’Inter Cristiano Biraghi.

Nel corso delle prime gare giocate in viola ha fatto vedere una buona parte delle caratteristiche che il suo ex tecnico Luciano Spalletti, quando era a Milano, aveva tanto decantato. L’allenatore di Certaldo aveva detto che in prospettiva il giocatore sarebbe potuto diventare uno dei migliori giocatori del mondo nel suo ruolo, ma per far questo aveva bisogno di una continuità di impiego che all’Inter non poteva avere, nemmeno con Conte in panchina.

La sua titolarità alla Fiorentina pare essere indiscutibile, anche se lui, come la squadra del resto, invece di continuare a fornire prove importanti è calato alla distanza, esprimendo qualità nelle giocate e corsa soltanto a tratti. Insomma, tutte le potenzialità del difensore brasiliano ancora non sono venute tutte allo scoperto e spetterà al neo-tecnico viola Beppe Iachini farle risaltare ancora di più, questo anche in ottica di un futuro riscatto dall’Inter.

Al nuovo allenatore gigliato spetterà anche capire che fare, sempre sulla corsia sinistra con il classe ’99 Aleksa Terzić. Fino ad adesso il terzino serbo classe ‘99 è stato la semplice riserva di Dalbert, giocando pochissimo, e per un giocatore così giovane è sempre un peccato non poter dimostrare di che pasta sei fatto. Prima della fine del mercato invernale sarà quindi opportuno capire se sarà possibile utilizzarlo di più evitando grossi rischi, oppure mandarlo in prestito per farlo crescere sul campo e prendere una riserva sulla sinistra magari più esperta.