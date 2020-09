La doppia partita di San Siro

E’ vigilia di Inter-Fiorentina, una partita che si prospetta importante per entrambe le squadre. Da una parte i nerazzurri di Antonio Conte, che esordiscono in campionato soltanto domani. Con l’intenzione di non perdere subito punti importanti per la lotta allo Scudetto. Dall’altro la Viola, che cerca conferme positive dopo la vittoria contro il Torino alla prima di campionato.

Oltre a questo, però, la sfida di San Siro presenta un altro aspetto, quello del calciomercato. Tra i corridoi dello stadio milanese potrebbe andare in scena un incontro tra le due dirigenze: il nome in ballo è quello di Nikola Milenkovic. Se dovesse cedere Milan Skriniar al Tottenham, il serbo sarebbe uno degli obiettivi principale per la difesa di Conte. Assieme a lui, ci sono anche i nomi di Chris Smalling, tornato al Manchester United dopo il prestito alla Roma, e Ozan Kabak, talento turco di 20 anni che piace a mezza Europa ed è intrappolato nella crisi finanziaria dello Schalke 04.

La Fiorentina è ferma sulla richiesta di 40 milioni di euro. Milenkovic è considerato uno dei pilastri della difesa di Iachini e soltanto per quella cifre potrebbe lasciare Firenze, nonostante il contratto in scadenza nel 2022.