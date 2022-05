La doppia pista per la porta della Fiorentina: Per Vicario servono soldi (subito o a giugno), per Gollini invece…

L’addio di Dragowski è vicino e la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione.

Il club viola continua a battere una doppia pista in questo senso. Dopo l’impennata per Vicario (Cagliari), nelle ultime ore è stato registrato il forte interesse (con tanto di contatti con l’Atalanta) per Gollini di rientro dal Tottenham.

Per il primo, si legge su La Nazione, serve un assegno da 10 milioni di euro (subito o con un riscatto obbligatorio a fine 2023); per Gollini si può ragionare anche sul prestito (e un possibile scambio con Kouame richiamato dall’Anderlecht) e un riscatto prefissato ma non obbligatorio.

Nessun dubbio sul terzo portiere, sarà Rosati: pronto il rinnovo.