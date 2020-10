“La doppia velocità della Fiorentina genera perplessità e dissapori. Commisso ha perso entusiasmo per la squadra e la gestione di questi mesi porta solo a vivacchiare”

L’ultimo mercato condotto dalla Fiorentina, lascia indietro ancora strascichi e polemiche. Il giornalista Alberto Polverosi, ha scritto un editoriale sul Corriere dello Sport-Stadio, in cui si legge: “C’è qualcosa che non quadra nella Fiorentina. E’ la velocità. La doppia velocità. Si va a mille all’ora per lo stadio e troppo a rilento, il nuovo slow, slow, slow, sulla squadra…Questa doppiezza genera perplessità e dissapori. Il rischio è creare un controsenso: in uno stadio che dev’essere all’avanguardia mica ci puoi mettere una squadra di retroguardia in Italia”.

Poi aggiunge: “Commisso butta giù a spallate burocrazia e politica per lo stadio, è stato velocissimo per il centro sportivo, sulla squadra perde spinta ed entusiasmo…La gestione di questi mesi porta solo a vivacchiare (verbo di dellavalliana memoria)”.