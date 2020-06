La doppietta di Di Carmine fa volare l’Hellas: inutile il gol di un altro ex Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nella seconda ed ultima partita del sabato di Serie A l’Hellas Verona ha battuto il Cagliari col punteggio di 2-1. Decisiva la doppietta di Samuel Di Carmine: l’ex attaccante della Fiorentina ha segnato al quarto d’ora, con un colpo di testa su assist di Lazovic, e al 26’, con un potente mancino dai venti metri che non ha lasciato scampo a Cragno. I sardi, approfittando del rosso a Borini al 35’ riaprono la partita al tramonto della prima frazione con Simeone, altro ex viola, che batte Silvestri con un sinistro di controbalzo. Nella ripresa il Cagliari si getta in avanti alla ricerca del pareggio, ma il Verona resiste e si porta a casa tre punti importanti per la lotta al settimo posto che vale i preliminari di Europa League.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 63, Lazio 62, Inter 54, Atalanta 48, Roma 45, Napoli 39, Verona 38, Parma, Milan 36, Bologna 34, Cagliari, Sassuolo 32, Fiorentina 30, Torino, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 16.