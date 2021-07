“La fame di Italiano e la voglia di rivincita di alcuni giocatori possono fare la differenza. L’Europa League…”

Torna a parlare Enzo Bucchioni che, durante un collegamento con microfono aperto su Radio Sportiva, ha risposto alla domanda di un tifoso sulle reali opportunità per la Fiorentina di qualificarsi in Europa League. Queste le sue parole: “E’ un grande sogno. Non certo per il valore della società viola, che ha comunque il presidente più ricco della Serie A, ne per quello della piazza; ma il livello della squadra degli ultimi anni è un dato di fatto. Quando arrivi a fine di un campionato con 40 punti, il peggior risultato da quando sono stati introdotti i 3 punti, hai tante squadre davanti da superare ed è difficile quando parti cosi in basso toglierti da dosso le scorie degli ultimi campionato. Non si può cambiare un’intera squadra, il gruppo è questo e faccio fatica a dire subito che in partenza la Fiorentina sia in corsa per l’Europa League. Almeno che non dovessero arrivare 2/3 giocatori di livello superiore nell’ultimo mese di mercato. Riparliamone direttamente a fine Agosto. Allo stesso tempo, dopo 20 giorni di lavoro con Vincenzo Italiano, ho visto un gruppo che ha voglia di tornare in quelle zone di classifica e che non vale come dimostrato ultimamente. La Fiorentina di Rocco Commisso purtroppo è stata tormentata negli ultimi due anni. L’arrivo di un’allenatore come Italiano che ha voglia di fare un calcio spumeggiante, a cui il gruppo si è amalgamato bene, rende la Firoentina una sfida intrigante. Nei giorni scorsi Malesani diceva che i viola potrebbero essere la rivincita, tenendo conto di tutte questi fattori, compresa anche la ‘fame’ dell’allenatore, se tutto funziona perfettamente possiamo riparlarne durante la stagione. Al via la Fiorentina ha troppe squadre davanti”.