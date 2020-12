La famiglia Della Valle per l’Italia: Raccolti 11,5 milioni di euro destinati a chi è stato colpito nei propri affetti

Erogati oggi i primi fondi di ‘Sempre con Voi’ , iniziativa lanciata dalla famiglia Della Valle, ex proprietari della Fiorentina, alle prime 60 famiglie di medici e infermieri, che hanno perso la vita per gestire l’emergenza Covid-19. “E’ un aiuto concreto alle famiglie duramente colpite nei loro affetti più cari, un segno di ringraziamento e un modo per assicurare loro la vicinanza di tutti noi” si legge in una nota. Come riporta Picchionews, grazie alla donazione della famiglia Della Valle e alla generosità di “tantissime persone, da quelle più semplici alle grandi imprese”, il fondo ‘Sempre con Voi’ ha raccolto oltre 11,5 milioni di euro, che saranno interamente destinati alle circa 260 famiglie interessate, “come segnale di affetto e di ringraziamento a queste persone i cui cari non hanno esitato a sacrificare la loro vita, cercando di salvare quella degli altri”.

0 0 vote Article Rating