La famiglia Vertonghen innamorata di Firenze e il contatto con la Fiorentina c’è già stato: è lui il colpo per la difesa?

Dopo il colpo Ribery, la Fiorentina potrebbe cercare un altro calciatore di grande livello ed esperienza a parametro zero: si tratta di Jan Vertonghen, centrale classe ’87 il cui contratto col Tottenham è in scadenza. Il belga e la sua famiglia adorano Firenze e sono già stati in città in questi anni: secondo Tmw però, c’è già stato anche un contatto tra lui e la Fiorentina. In viola Vertonghen troverebbe una maglia da titolare e questo aspetto potrebbe intrigarlo.

