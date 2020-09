La fantasiosa ipotesi di Sky: “Fiorentina-Juventus per Chiesa, la trattativa potrebbe spiccare il volo con un prestito e obbligo di riscatto con pagamenti dilazionati negli anni”

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Juventus avrebbe già in mente il piano per assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa. Dopo la cessione di Douglas Costa, infatti, la trattativa – secondo l’emittente – potrebbe spiccare il volo con la formula del prestito a 10 milioni con obbligo di riscatto molto alto da pagare in più anni. Un’ipotesi che al momento ci sentiamo di dire che sta poco in piedi. Anche perchè sull’argomento fino ad oggi, il Presidente Rocco Commisso e la dirigenza viola sono sempre stati chiari…

