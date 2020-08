La fase due della Fiorentina: Iachini ha fornito indicazioni a Pradè e Barone. Commisso ha dato certezze all’allenatore

Cambiare marcia e cambiare passo sul mercato: la Fiorentina adesso ha questo intento. Nel racconto fornito dal Corriere dello Sport-Stadio si legge che Iachini ha fornito le indicazioni più opportune per passare alla nuova fase. Ha sentito più volte il proprietario, Commisso, per avere certezze. Poi ha incontrato Pradè e Barone per stilare programmi e individuare obiettivi di mercato e priorità: un attaccante che realizzi molti gol, un centrocampista di alto profilo e un esterno a tutta fascia.

