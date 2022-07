La fase più dura del mercato: cedere gli esuberi senza regalarli. Se poi uno serve per un titolare…

Vendere ormai è diventato più complicato che comprare, operazione per la quale tutto sommato “basta” spendere: liberarsi dei giocatori in esubero e farlo bene è invece una sorta di El Dorado dei direttori sportivi. E’ chiaro infatti che per chiunque, o quasi, valga il principio dell’uscita in parallelo all’entrata e massimizzare le prime può condurre poi a scenari di tutt’altro livello sulle seconde. Nel caso della Fiorentina si è prima rinunciato ai riscatti e poi pensato a strutturare la rosa: ora invece è ora di salutare chi della rosa non farà parte, naturalmente con la poca disponibilità dei club interessati a proporre le cifre sperate. Di fretta il club viola ne ha ovviamente in chiave extracomunitari, dato che l’uscita di uno di essi autorizzerà finalmente l’impiego di Dodo in gare ufficiali. Ancora però per l’uscita di Pulgar, il favorito a lasciare libero lo slot, non sembrano maturi i tempi.