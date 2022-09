La favola di Bellagambi. Cuore viola col giglio tatuato sul braccio e la difesa dei pali dell’Uganda in attesa della chiamata della Fiorentina

Su La Nazione di oggi trova spazio la storia particolare di Giosuè Bellagambi, ragazzo nato in Inghilterra da padre fiorentino e madre ugandese, che aveva espresso alla fine delle scuole elementari, il desiderio di essere il portiere della Fiorentina. Un sogno che si porta dietro da quando andava alle elementari.

Adesso il classe 2001 è il portiere della nazionale ugandese e gioca nella squadra B dell’Huddersfield, sempre in Inghilterra ed ha il giglio di Firenze tatuato sul braccio. Cresciuto con il mito di Neuer in testa, Giosuè ora non si pone limiti ma vuole solo continuare a stupire. Sperando, magari, che un giorno possa arrivare la chiamata della ‘sua’ Fiorentina