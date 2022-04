La Federcalcio del Senegal difende Koulibaly: “Insulti razzisti triste abitudine dei tifosi dell’Atalanta. Certi idioti non dovrebbero entrare in uno stadio”

Durante la partita tra Atalanta e Napoli, i tifosi bergamaschi hanno rivolto a Kalidou Koulibaly degli insulti razzisti, così come avevano fatto nei confronti di Vlahovic quando giocava nella Fiorentina. Sulla questione si è espressa duramente la Federcalcio del Senegal, che su Twitter ha preso le difese del difensore del Napoli e della Nazionale: “Come da loro tristi abitudini, alcuni tifosi dell’Atalanta hanno ripetuto ancora una volta le loro sciocchezze umane pronunciando insulti spregevoli e razzisti rivolti al nostro capitano e leader Kalidou Koulibaly. Questi idioti senza cervello non devono avere posto in uno stadio”.

E poi: “Forza Kalidou, il popolo senegalese ti sostiene con tutto il cuore e si presenta come un solo uomo per essere orgoglioso del tuo coraggio, della tua fierezza, della tua esemplarità e della tua appartenenza alla nostra etnia e al nostro Paese. Capitano, il Senegal e l’Africa sono orgogliosi di te”.