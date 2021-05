La fidanzata di Castrovilli si dà al cinema: “Le sorprese non stanno mancando per me e questa è una”

Iniziano oggi le riprese di “Dio è in pausa pranzo” il nuovo film del regista e attore Michele Coppini. Si tratta di una commedia moderna e attuale, ambientata ai tempi del coronavirus, dove ci sarà anche la presenza della fidanzata del calciatore della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ovvero la Miss Italia, Rachele Risaliti.

“Una commedia in cui non si ride della pandemia, ma dell’assurda follia di certa gente – ha dichiarato il regista Coppini – Esiste la commedia, il cinema comico demenziale e quello drammatico. Io, con questo film, credo di aver inventato un nuovo genere: la commedia drammenziale. Non credo di esagerare se reputo “Dio è in pausa pranzo” il mio blockbuster – continua il regista -. È un film carico di personaggi, con make-up ed effetti speciali pazzeschi e un cast di prima fascia, come il ritorno cinematografico della mitica Athina Cenci e un Alessio Venturini “moltiplicato”. E pensate quanto sono bischero, fra le attrici ho anche Miss Italia 2016 (Rachele Risaliti) e nella trama non è prevista nemmeno una banalissima storia d’amore”.

‘Sono super emozionata per questa avventura – ha dichiarato proprio Rachele Risaliti -. Non vedo l’ora di cominciare. E’ la mia seconda volta ed è una grande soddisfazione. Nonostante questo periodo, le sorprese non stanno mancando, e questa è una”.