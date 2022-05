La Fiesole prepara una coreografia speciale per la Roma: ecco le istruzioni FOTO

La Curva Fiesole, attraverso un volantino digitale dei gruppi organizzati, ha affermato che domani sera al Franchi andrà in scena una coreografia per la sfida decisiva contro la Roma. La Fiorentina si gioca tanto e la Curva è pronta a sostenerla ancora una volta. Solo domani scopriremo i dettagli, intanto ecco le istruzioni per la buona riuscita del disegno: