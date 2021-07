La FIFA sanziona lo Spezia: blocco del calciomercato per quattro sessioni. I dettagli

La commissione disciplinare della FIFA ha bloccato il mercato in entrata dello Spezia per quattro sessioni di mercato (gennaio 2022, estate 2022, gennaio 2023 ed estate 2023) a partire da gennaio per aver violato l’art. 19 del regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori.

Il club ligure ha portato in Italia calciatori nigeriani minorenni usando un sistema finalizzato ad aggirare l’articolo in questione e le norme nazionali sull’immigrazione. Oltre al blocco del mercato, per lo Spezia c’è anche una multa da 450mila euro. Una grossa tegola per l’ex squadra di Vincenzo Italiano, che potrà fare acquisti soltanto in questa sessione di mercato.