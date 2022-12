La Fifa vuole rendere omaggio a Pelè: ecco come

A due giorni dalla scomparsa di Pelè la Fifa ha trovato un modo per rendere omaggio a O’Rei. Secondo quanto riportato quest’oggi da Ansa la Federazione mondiale avrebbe invitato tutte le federazioni nazionali associate a far rispettare un minuto di silenzio prima di ogni partita su Titti i campi di calcio: sia in questo fine settimana, che durante tutta la prossima. Questa la nota pubblicata oggi dalla Fifa: “Edson Arantes do Nascimiento era un’icona calcistica come nessun’altra, ha portato la magia del calcio sudamericano nel mondo e ha dato un senso al frase ‘The Beautiful Game’. Finché si giocherà a calcio, Pelé sarà ricordato e ci mancherà“.

E cosi anche la sfida in programma mercoledì prossimo alle ore 18.30 allo Stadio Artemio Franchi tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Monza di Raffaele Palladino sarà soggetta a questa direttiva: cosi come tutto il resto delle partite della quindicesima giornata di Serie A verrà rispettato un minuto di silenzio per la stella del calcio brasiliano e mondiale.