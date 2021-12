La figlia di Ferrero: “Non vedo l’ora di sputargli in faccia e mandarlo affan****. Non ho manco i soldi per la spesa”

Un quadro inquietante. E’ quello che emerge nelle 342 pagine di ordinanza di custodia cautelare per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, finito in carcere per bancarotta aggravata fraudolenta per distrazione, bancarotta impropria da reati societari e bancarotta impropria da operazioni dolose.

E dalle intercettazioni pubblicate dai principali quotidiani stamani, ne esce fuori una, della figlia Vanessa, anche lei indagata e ora agli arresti domiciliari, che fa capire come il suo rapporto col padre fosse deteriorato: “Me rompe il c… che mi padre ogni volta “ah… quando cresci… che te fai le cose da sola… perché ce so io… perché me danno credibilità a me…” io io… io sono io e voi non siete un c..! Ma li mortacci tua no!! Che sono pure i mia!! Porco… io sto così per i c.. tua!! Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia… e mannallo a fanc…“.

E ancora: “Cioè invece de dire amore scusa che ti ho messo in questa situazione di m… (incomprensibile) a paga’ la galera quando i problemi so miei e non tuoi! Perdonami figlia diletta!! Così dovrebbe comportasse, hai capito? Cosa ti serve? Mangiare? L’università? Bere? No! Che non c’ho manco i soldi per la spesa!“.