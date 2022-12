La fila per Boga continua a crescere: un altro club di Premier League si inserisce per l’obiettivo viola

Leicester, Marsiglia, Fiorentina e adesso pure Bournemouth. Jeremie Boga è molto richiesto in Premier League e non solo, ma è proprio dal massimo campionato inglese che si stanno moltiplicando le voci. L’ultima per ordine è quella del The Sun che ha riportato l’interessamento delle cherries per l’esterno dell’Atalanta.

L’ex Sassuolo ha molto mercato nonostante abbia giocato poco – e male – nel suo ultimo periodo, in cui non è riuscito a convincere Gasperini. La società bergamasca però vorrebbe una cessione a titolo defintivo ed è quindi difficile ipotizzare che la Fiorentina possa compiere una simile operazione nella sessione di gennaio.