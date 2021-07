La finale degli Europei si avvicina e la diatriba sulle origini del calcio continua. Anche la Fiorentina precisa sul Calcio Storico

Ormai famoso è il motto “Football Coming Home” con cui i tifosi inglesi stanno festeggiando il percorso agli Europei della loro nazionale, che domenica sfiderà l’Italia in finale. Una frase che ricorda l’invenzione del gioco del calcio che in Inghilterra risale agli inizi del XIX secolo. La stessa Fiorentina però, attraverso il proprio profilo Twitter ha voluto precisare sull’origine dello sport e su come, a Firenze, il calcio storico si giocasse già nel XVI secolo. Una discussione che va avanti da molto tempo e che, mai come adesso, può essere incandescente.

RE: Football Coming Home Football: invented in England in 19th Century

Calcio Storico: invented in Florence 16th Century 🤷‍♂️ Home?#ItsComingHome #EURO2020 pic.twitter.com/yT1U9XdmUG — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) July 9, 2021