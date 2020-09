La fine del mercato e poi la questione contratti: prolungamento in arrivo per tre inamovibili della Fiorentina

La fine del mercato e poi i rinnovi contrattuali. Secondo Tuttosport è così che si muoverà la Fiorentina per blindare alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. Per Castrovilli arriverà un prolungamento fino al 2025, con ingaggio raddoppiato (da 1 a 2 milioni). Per Biraghi, invece, si parla di 2024 con opzione e adeguamento economico. Infine Pezzella, la cui permanenza è tanto discussa in questi giorni, riceverà un ritocco dello stipendio con prolungamento per altre due stagione. Nessun accenno invece alla questione Chiesa, per la quale le cose sembrano destinata ad andare per le lunghe.

0 0 vote Article Rating