La fine del mini-calvario di Odriozola: il cerchio si chiude proprio con la Coppa Italia

Doveva essere una “cosa da niente”, un qualcosa di non preoccupante e invece di fatto, Alvaro Odriozola ha saltato un mese e mezzo buono, tra dolore al ginocchio e affaticamento probabilmente conseguente (o comunque collegato). Un piccolo calvario o almeno così viene giudicato dall’esterno vista la pochezza di informazioni diffuse su di lui dalla società viola. Ufficialmente il giocatore aveva lamentato una distorsione al ginocchio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juve, il 2 marzo. Poi però il rientro piuttosto precoce contro il Bologna il 13 marzo, dopo aver saltato il Verona.

Da lì però dello spagnolo si sono perse le tracce, tra allenamenti a parte e mancate convocazioni, per un recupero complicato (probabilmente) dal su citato affaticamento. Il rientro in gruppo in questa settimana e oggi il ritorno anche tra i convocati: difficile che Odriozola parta da titolare, molto più verosimile che il piano preveda il suo ritorno dal 1′ proprio in Coppa Italia mercoledì prossimo. Così da chiudere il cerchio, tra una sfida e l’altra con la Juve.