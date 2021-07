La fine del rapporto tra Ribery e la Fiorentina: dalla società viola emerge una versione diversa sul suo addio

Sul Corriere Fiorentino di questa mattina si parla del divorzio tra il campione Franck Ribery e la Fiorentina. Una questione che fa discutere poiché emergono con due tesi discordanti che raccontano un rapporto saltato al momento dei saluti. Ribéry alla trasmissione ha ribadito pochi giorni fa a Toscana TV che per tre o quattro settimane non aveva ricevuto nessuna chiamata dal club viola.

La tesi del silenzio era la stessa che era stata rilanciata dagli amici del fuoriclasse ex Bayern Monaco, come i due ex viola Sebastien Frey e Luca Toni. Ma sul quotidiano riferisce che la società viola ha replicato con tutta un’altra ricostruzione facendo sapere che a fine giugno “Barone e Pradè hanno sentito Franck Ribéry, dunque non è vero che la Fiorentina e il francese non si sono sentiti”.

Ormai la questione è chiusa ed è andata come andata, ma senza dubbio poteva avere un finale un po’ diverso senza lasciare strascichi da entrambe le parti.