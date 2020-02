La Fiorentina a colloquio col sindaco di Campi Bisenzio per lo STADIO. Barone: “Un incontro interessante”

Un incontro per parlare della possibilità di costruire il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. E’ quello che si sta tenendo presso lo studio dell’Archea (dall’architetto Casamonti) alla presenza del presidente viola, Rocco Commisso, e del sindaco di Campi, Emiliano Fossi. All’incontro ha partecipato anche il direttore generale gigliato, Joe Barone, il quale, uscendo ha detto: “E’ un incontro interessante”. Dopodiché è entrato in una macchina per poter andare ad un altro meeting, stavolta a Roma, con la Figc.